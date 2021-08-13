廣達看好常規筆電需求 推升第3季營收持續成長

筆電代工龍頭廣達（2382）今 (13) 日舉行線上法時會，並公布2021第2季財報，受到在家工作需求帶動下，筆電、伺服器出貨暢旺，單季毛利衝上 6.58%，為近年新高，稅後純益達 79.01 億元，季增 11.33%、年增26.38%，每股純益 2.05 元，創下歷年同期新高。

展望2021第3季，廣達財務長楊俊烈表示，受到第3季零組件更缺的情況下，Chromebook出貨下滑，但是Windows常規筆電出貨增加，第3季整體筆電出貨量將個位數季減，但是由於常規筆電出貨單價較高，第3季營收表現可能優於第2季。第2季筆電佔營收比重52%，其他為48%。

在伺服器業務方面，楊俊烈表示，進入2021下半年傳統旺季，伺服器出貨將優於上半年，2021全年仍然是兩位數成長，成長動力主要來自雲端服務供應商的資料中心，資料中心占整體伺服器比重約八成，其他為企業端伺服器。

廣達2021第2季營收 2602.78 億元，季減 3.23%、年減 3.67%。毛利率 6.58%，季增 0.26 個百分點、年增 0.37 個百分點。營益率 3.43%，季增 0.22 個百分點、年減 0.08 個百分點。稅後純益 79.01 億元，季增 11.33%、年增 26.38%，每股純益 2.05 元。

廣達2021上半年營收 5292.31 億元，年增 14.9%；毛利率 6.45%，年增 0.8 個百分點；營益率 3.32%，年增 0.72 個百分點；稅後純益 149.98 億元，年增 69.8%，每股純益 3.89 元。

業外方面，廣達2021第2季匯兌利益約 13 億元，加上利息收入約有 5.51 億元，合計業外挹注約 17.38 億元，出貨方面，廣達第2季筆電出貨傳統淡季效應不明顯，單季出貨量達約 1900 萬台，持平首季、年增 160.27%。