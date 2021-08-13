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樺漢迎下半年產業旺季 三大事業體火力全開

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

工業電腦大廠樺漢科技（6414） 今（13）日舉辦線上法說會，樺漢董事長朱復銓表示，受惠於下半年為工業電腦產業傳統旺季，三大事業體已火力全開，發揮IPC整合優勢的新定義，從傳統IPC(Industrial PC)進入第三世代-雲軟硬智慧平台IPC(Innovation Platform Connecting)，搶攻更多AIoT市場份額，有望效益展現且挹注整體營運更上一層樓。

朱復銓指出，樺漢第二季營運表現主要來自於設計製造、品牌通路、系統整合，營收比重分別為20％、45％、35％，其中，設計製造的營收明顯季增25％，其受惠於歐美經濟解封後，帶動包括智慧辦公、娛樂博弈等市場設備需求明顯大幅增加，推進樺漢旗下自助結帳機、自助博彩機等銷售至歐美市場的業績成長。

樺漢第二季合併營收228.05億元，季增12.9%、年增22.9%，稅後盈餘3.01億元，季增52.8%，持平同期，EPS 3.13元。 累計上半年合併營收為429.96億元，年增16.75%，營業淨利15.24億元，年增2.2%，稅後純益為4.98億元，EPS為5.2元，略低於去年同期的5.87元。

樺漢近日已完成15億元之國內第一次無擔保可轉換公司債，發行期間為五年，若以轉換價格220.7元申請轉換為本公司普通股，對股權可能稀釋情形約為6.56%。

總經理蔡能吉表示，公司擴大設計製造事業體營運規模表現不留餘力，除了與Intel等長期緊密的合作外，此次與聯發科（2454）、威盛（2388）長期合作之策略性投資夥伴，三強聯手合作，加速5G、Wifi6 在嵌入式計算設備移動化的規劃，有望從目前固定無線網通領域走入移動網路的世界，並以最大效益合作模式共創三贏，齊步推進樺漢與聯發科、威盛在全球AIoT市場占有率之提升，且這部分可望於明年第二季、第三季展現成效。

蔡能吉指出，展望未來，樺漢目前三大事業體的在手訂單金額已創歷史新高的水位，且在客戶高回購率的產品品質肯定上，持續提升公司於智能零售、金融與博彩三大市場領域的占有率，貢獻公司今年整體營運逐季向上。

樺漢科技 營收

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