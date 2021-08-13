大聯大第3季財測偏弱 喊話下半年會比上半年好

半導體零組件通路商龍頭廠大聯大投控（3702）第3季展望保守，該公司於今（13）日的線上法說會上強調，本季會努力尋求超越財測，整體下半年也會比上半年好。

大聯大今日舉行線上法說會，說明第2季財報表現和第3季營運展望，其中，第3季營收財測高標甚至略低於第2季營收，成為法人關注焦點。

大聯大預估，若以新台幣28元兌1美元匯率假設，大聯大預估營收為1,900億元到2,000億元之間，季減0.1%到5.1%，毛利率介於3.7%到3.9%，營業利益率為1.6%至1.8%。

大聯大預估，第3季稅後純益為25.62億元至29.89億元，季減6.2%到19.6%，預估每股稅後純益為1.53元至1.78元，營收與獲利皆將下滑。

大聯大說明，包括Chromebook和個人電子品牌商都在調整庫存水位和訂單預估值，但非個人電子需求還是非常強勁，供貨嚴重不足，只是ODM端備料受限於長短料，拉貨會趨於保守，所以第3季財測比第2季弱一點。

大聯大強調，將努力尋求超越第3季財測目標，從整體市場需求來看，下半年需求跟去年同期比還是成長，下半年營收表現將優於上半年。

就個別產業來看，大聯大指出，由於中國大陸政府嚴打，PC繪圖卡相關需求確實有影響；Chromebook則因目前歐美解封，需求舒緩，所以有庫存調整，反映實際狀況；而NB在第3季和第4季還是稍強，成長率3%到5%。

在其他終端市場方面，大聯大認為，手機因為全年在反轉的一年，去年負成長，上半年Andriod族群較強，下半年進入蘋果新機備貨，全年手機市場還是有10%的成長幅度。

而伺服器、資料中心和高速運算部分，大聯大認為需求都在，有疑慮的是長短料，會影響到第3季和整個下半年成長力度。