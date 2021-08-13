樺漢三大事業體在手訂單 金額創歷史新高水位

工業電腦大廠樺漢（6414）今（13）日受邀國票證券舉辦線上法人說明會，分享說明今年第二季營運成果與未來發展。樺漢董事長朱復銓表示，第二季在全體事業單位齊心執行包括擴大業務接單動能、優化訂單結構、嚴控各項成本與費用等重要策略，創造整體營運齊步放大，挹注樺漢第二季營業淨利9.25億元，較第一季表現大躍進，季增率達54.4％。受惠於下半年為工業電腦產業傳統旺季，三大事業體已火力全開，展望未來，樺漢目前三大事業體的在手訂單金額已創歷史新高的水位。

樺漢表示，2021年第二季營運表現主要來自於設計製造、品牌通路、系統整合，營收比重分別為20％、45％、35％，其中，設計製造的營收明顯季增25％，而個體的營運表現更為優異，其受惠於歐美經濟解封後，帶動包括智慧辦公、娛樂博弈等市場設備需求明顯大幅增加，推進樺漢旗下自助結帳機、自助博彩機等銷售至歐美市場的業績成長。

隨著優化產品組合結構、嚴控各項費用支出等策略的效益逐步發揮，減緩其他事業體因產品結構改變、原物料與運輸成本上漲、及新台幣匯率升值等的負面因子干擾，是樺漢第二季營業利益、歸屬於母公司業主稅後淨利表現較第一季明顯大躍進的重要關鍵，遞出分別季增54.4％、53.3％的優異佳績，排除新台幣匯率波動影響，第二季稅後EPS為3.67元。

樺漢近日已完成15億元之國內第一次無擔保可轉換公司債，發行期間為五年，若以轉換價格220.7元申請轉換為本公司普通股，對股權可能稀釋情形約為6.56%。

總經理蔡能吉表示，公司擴大設計製造事業體營運規模表現不留餘力，除了與Intel等長期緊密的合作外，此次與聯發科（2454）、威盛（2388）長期合作之策略性投資夥伴，三強聯手合作，期望憑藉三方各自在雲網布局、硬體技術、軟體設計等高度的競爭優勢，透過垂直式整合聯盟，助力旗下工業電腦產品設計開發的技術升級、開拓不同層級之客戶，加速5G、Wifi6 在嵌入式計算設備移動化的規劃，有望從目前固定無線網通領域走入移動網路的世界，並以最大效益合作模式共創三贏，齊步推進樺漢與聯發科、威盛在全球AIoT市場占有率之提升。

展望未來，樺漢目前三大事業體的在手訂單金額已創歷史新高的水位，且在客戶高回購率的產品品質肯定上，持續提升公司於智能零售、金融與博彩三大市場領域的占有率，貢獻公司今年整體營運逐季向上。