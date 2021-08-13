世界董事改選 方略和曾繁城續任董事長和副董事長

晶圓代工廠世界先進（5347）今（13）日召開年度股東會，同步改選董事，會後隨即舉行董事會，會中全體董事一致推舉方略續任董事長、曾繁城續任副董事長。

此外，世界先進董事會並通過除息基準日，今年將在8月20日進行除息交易，股東每股配發3.5元現金股利，現金股利發放日為9月15日。

世界先進今日舉行股東會，會中通過去年度財報、盈餘分派案、員工及董監酬勞分派案、同步改選七名董事，新任董事名單和現任相同，分別為方略、曾繁城、蘇來守、魏永篤和三名獨董劉文正、史欽泰和金聯舫。

世界先進在股東會後同步推舉董事長和副董事長，方略和曾繁城均續任。

世界先進今天股東會承認去年度財報，其中，全年合併營收約為331.31億元，稅後純益63.06億元，每股稅後純益3.81元。今年以來，世界先進毛利率、營業利益率都再創新高，市值也來到新台幣2,500億元，是公司創立以來的最高點。

方略向股東報告指出，該公司持續加速感測元件、指紋辨識晶片、高功率電源管理產品和嵌入式記憶體平台等四大產品計畫，以因應節能減碳時代來臨，同時滿足車用和物聯網市場的需求。