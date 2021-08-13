廣達上半年EPS 3.89元 歷年同期新高
筆電代工大廠廣達（2382）今（13）日公布財報，上半年合併營收5,292.1億元、年增14.9%，本期淨利152.8億元，歸屬母公司業主淨利150億元、年增93%，每股純益為3.89元，優於去年同期的2.29元，獲利表現創歷年同期新高。
廣達 7月合併營收為947.57億元，月增4.8%，年減13%，今年第4度突破900億元大關；累計今年前7月合併營收6239.88億元，較去年同期增加9.6%。
廣達7月筆電出貨590萬台，月減80萬台，今年首次單月出貨不到600萬台。廣達表示，第2季底Chromebook拉貨高峰已過，導致整體出貨量下滑，不過第3季進入主流筆電機種及伺服器等產品旺季，且7月出貨較多高單價筆電，對營收貢獻較大。
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