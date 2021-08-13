廣達上半年EPS 3.89元 歷年同期新高

集微網報導，持續近一年的半導體供應短缺問題不見緩解。高盛最新報告顯示，汽車、消費電子、家電等多達169個全球行業在一定程度上受到了晶片短缺的影響。半導體製造產能包括晶圓代工和封測高景氣度有增無減

2021-08-13 08:59