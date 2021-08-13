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聯想電競新機Legion Phone Duel 2　8/25開賣

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

台灣大哥大8月25日開賣聯想新一代電競手機Legion Phone Duel 2(256G版本)，搭配指定5G專案，綁約48個月，原價27,990元的手機只要0元，並可享有GeForce NOW雲端遊戲平台(GFN)最高前3個月免費、第4到12個月每月99元優惠，以及本土最大OTT平台myVideo與MyMusic三個月免費體驗，讓用戶感受最豐富精彩的遊戲影音體驗。

台灣大去年首創綁約48個月、旗艦機0元的方案，降低用戶購機門檻，廣獲好評，並吸引同業跟進。即將上市的旗艦款Legion Phone Duel 2 電競手機，同樣提供0元購機方案，用戶申辦1,399元(含)以上5G資費，綁約48個月，就能0元入手，VIP用戶最高再折5,000元。9月底前到直營門市加購達人手工包膜服務。

Legion Phone Duel 2為聯想推出的第二代電競手機，有旋風黑、暴風白兩種顏色，產品設計以遊戲玩家為中心，具有完整的散熱系統，包括雙渦輪風扇、獨立風道和均溫板，玩遊戲時能主動散熱，尤其橫式握持手機時，發熱的CPU放置在手機中央，能遠離雙手握持的位子，長時間玩也不會燙手，搭配使用GFN雲端遊戲平台，暢玩多種遊戲，能帶給玩家前所未有的行動遊戲新體驗。

電競手機 台灣大哥大

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