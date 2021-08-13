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大豐電視創辦人戴永輝任TBC上層經營公司董事

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
TBC上層公司亞洲付費電視信託基金（APTT）今（13）日正式公告，宣布任命大大集團董事長、大豐電視創辦人戴勇輝為董事，自今日起生效。圖／大豐電視提供
TBC上層公司亞洲付費電視信託基金（APTT）今（13）日正式公告，宣布任命大大集團董事長、大豐電視創辦人戴勇輝為董事，自今日起生效。圖／大豐電視提供

TBC上層公司亞洲付費電視信託基金（APTT）今（13）日正式公告，宣布任命大大集團董事長、大豐電視創辦人戴勇輝為董事，自今日起生效。

國家通訊傳播委員會（NCC）於7月14日否准大大數位匯流併購TBC一案，亞太電信董事長呂芳銘也宣布將對NCC提起行政訴訟，不過，呂芳銘同時也表示，戴永輝是最大股東的事實不變，戴將代表APTT最大股東，「在完善的中華民國及新加坡公司治理要求下，合法地、持續與TBC進行各個面向策略合作」。而戴永輝任APTT董事，並不需要NCC核准。

APTT公告中指出，戴永輝他透過Araedis Investment持有APTT 16.014%的股權，也是是該基金最大的單一股東，AMPL董事長Yong Lum Sung表示，「戴先生被任命為董事會成員，將增強APTT的管理能力，戴先生是一位備受推崇的台灣電信業資深人士，更擁有數十年的良好業績和管理經驗，期待與戴先生密切合作、共創更大的價值」。

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