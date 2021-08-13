十銓上半年獲利優於去年全年 EPS 3.86元

記憶體模組廠十銓科技（4967）發布今年第二季營運報告，其中，上半年稅後純益3.11億元，較去年同期大增65.67%，也超過去年全年獲利表現，累計上半年每股稅後淨利3.86元。

十銓今年上半年合併營收達38.68億元，創近11年新高，累計上半年營收呈現連5年成長，上半年稅前淨利3.81億，稅後淨利3.11億元，年增65.67%，每股盈餘稅後盈餘（EPS）3.86元；第二季營收19.55億元，季增2.18%，上半年業績成長，主要受惠於產業向上循環之漲價效益和終端記憶體模組消費需求暢旺，快速帶動十銓業績彈升，獲利刷新上半年歷史同期新高紀錄。

十銓第二季及上半年業績亮眼，該公司表示，主要受惠電競、工控、SSD產品線銷量較去年翻倍，並看好5G、HPC市場的龐大運算需求，持續強化產品規格及拉升銷售單價，朝生產少量多樣的客製化產品為目標。此外，在疫情嚴峻的一年，十銓仍大幅投入行銷資源，配合淡旺季活動檔期曝光操作，全力衝刺產品市占，藉由疫情帶動PC/NB的需求不墜以及高速儲存、雲端伺服器等需求重啟，拉升整體營運獲利表現。

十銓總經理陳慶文認為，後疫情時代市場結構轉變，上半年DRAM市場因供不應求，現貨價及合約價雙雙上漲，但就目前供應鏈觀察，隨著市場受到晶片和各關鍵零組件短缺、交貨延遲，使原受疫情帶動的PC及NB需求開始放緩，十銓謹慎看待下半年的供需市場變化，彈性調節庫存及銷售。

展望下半年，全球DRAM和NAND供給吃緊的狀態，將隨三大原廠和國內DRAM大廠紛紛擴產而逐漸減弱，但隨下半年Intel及AMD推出新平台，預計資料中心和PC/NB記憶體需求量仍會增加，再加上，十銓長期佈局的工業應用領域，已有突破性的成長，與網通、車載等業者達成合作協議，下半年將陸續導入。