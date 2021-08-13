快訊

李在鎔假釋後估將重啟併購 能追回台積拉開的市占？

陳時中不認「3+11是破口」 ptt炸鍋：難道萬華有蟲洞？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鴻海零組件事業再跨大步 傳組裝iPhone相機模組

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
鴻海。圖／聯合報系資料照片
鴻海。圖／聯合報系資料照片

據韓媒The Elec報導指出，蘋果計畫改變iPhone相機模組的生產模式，計畫單獨採購鏡頭模組，並交由鴻海（2317）進行組裝，以節省成本。面對法人關於零組件的佈局，鴻海董事長劉揚偉昨（12）日也於法說會上指出，鴻海切入鏡頭零件和模組，除了筆電應用也鎖定其他消費電子領域，發展零組件可提升毛利率表現。

外電指出，iPhone的相機模組都是由LG Innotek、夏普 (Sharp) 和歐菲光 (O’Film) 負責生產，這些相機鏡頭都是預先組裝好的。但蘋果現在計畫單獨採購這些鏡頭模組，並交由鴻海進行組裝。

據傳，鴻海已收到南韓視覺系統應用開發商Hyvision System提供的最新檢測設備，這套新系統將用來檢查相機的廣角、超廣角和長焦鏡頭，包含鏡頭內的光軸和圖像感測器，確認在高階iPhone機型上有正確對齊，避免成像品質受到干擾。不過市場猜測，由於iPhone 13系列已進入量產，會從iPhone 13開始的機率不大。

劉揚偉昨日於法說會中表示，布局零件和組件可提升毛利率，整體來看零件毛利率可到20%至30%、組件毛利率約10%、系統組裝毛利率僅3%。

劉揚偉指出，鴻海目前布局元件領域，機構件是大宗，另外包括面板模組、鏡頭模組以及網通連接器等，光學鏡頭以及其他半導體晶片，將是未來發展重點。

劉揚偉透露，在鏡頭領域除了發展零件，也透過研發鏡頭模組技術提升市占率，目前鴻海鏡頭產品主要應用在筆記型電腦領域，後續會切入其他消費電子產品。

此外，鴻海在聲學領域重點在真無線藍牙耳機（TWS），近期透過併購提升聲學技術，布局微型麥克風應用，成果將在下半年陸續浮現。

鏡頭模組 鴻海 相機模組

延伸閱讀

鴻海三率三升 獲利飆高

郭台銘的半導體夢想將由劉揚偉實現？ 買下旺宏起家厝後 「這兩大難關」才是挑戰的開始

郭台銘20多年半導體大夢在劉揚偉手中成真 鴻海25億元買下旺宏起家厝

鴻海買下旺宏六吋廠 發展電動車使用的SiC功率元件

相關新聞

中國封測行業景氣高漲：未來競爭力如何？

集微網報導，持續近一年的半導體供應短缺問題不見緩解。高盛最新報告顯示，汽車、消費電子、家電等多達169個全球行業在一定程度上受到了晶片短缺的影響。半導體製造產能包括晶圓代工和封測高景氣度有增無減

鴻海零組件事業再跨大步 傳組裝iPhone相機模組

據韓媒The Elec報導指出，蘋果計畫改變iPhone相機模組的生產模式，計畫單獨採購鏡頭模組，並交由鴻海（2317）...

十銓上半年每股純益3.86元 超越去年全年獲利

記憶體品牌暨模組廠十銓（4967）今日公布上半年財報，上半年合併營收達38.68億元，創近11年新高，連五年成長，上半年...

聯想Q2大賺 每天進帳1.4億

全球最大個人電腦大廠聯想集團昨（11）日公布第2季財報（2021財年第1季），淨利潤4.66億美元（約新台幣131億元）...

鴻海三率三升 獲利飆高

鴻海昨（12）日舉行線上法說會，公布第2季毛利率、營益率和淨利率「三率三升」，單季稅後純益約297.8億元，為同期最佳，...

法人：鴻海下半年動能強

針對鴻海後市，法人認為，隨著下半年電子產品出貨動能提升，預期鴻海消費性電子營收將在9月之後會有較大幅的月成長走勢，帶動基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。