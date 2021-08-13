鴻海零組件事業再跨大步 傳組裝iPhone相機模組

據韓媒The Elec報導指出，蘋果計畫改變iPhone相機模組的生產模式，計畫單獨採購鏡頭模組，並交由鴻海（2317）進行組裝，以節省成本。面對法人關於零組件的佈局，鴻海董事長劉揚偉昨（12）日也於法說會上指出，鴻海切入鏡頭零件和模組，除了筆電應用也鎖定其他消費電子領域，發展零組件可提升毛利率表現。

外電指出，iPhone的相機模組都是由LG Innotek、夏普 (Sharp) 和歐菲光 (O’Film) 負責生產，這些相機鏡頭都是預先組裝好的。但蘋果現在計畫單獨採購這些鏡頭模組，並交由鴻海進行組裝。

據傳，鴻海已收到南韓視覺系統應用開發商Hyvision System提供的最新檢測設備，這套新系統將用來檢查相機的廣角、超廣角和長焦鏡頭，包含鏡頭內的光軸和圖像感測器，確認在高階iPhone機型上有正確對齊，避免成像品質受到干擾。不過市場猜測，由於iPhone 13系列已進入量產，會從iPhone 13開始的機率不大。

劉揚偉昨日於法說會中表示，布局零件和組件可提升毛利率，整體來看零件毛利率可到20%至30%、組件毛利率約10%、系統組裝毛利率僅3%。

劉揚偉指出，鴻海目前布局元件領域，機構件是大宗，另外包括面板模組、鏡頭模組以及網通連接器等，光學鏡頭以及其他半導體晶片，將是未來發展重點。

劉揚偉透露，在鏡頭領域除了發展零件，也透過研發鏡頭模組技術提升市占率，目前鴻海鏡頭產品主要應用在筆記型電腦領域，後續會切入其他消費電子產品。

此外，鴻海在聲學領域重點在真無線藍牙耳機（TWS），近期透過併購提升聲學技術，布局微型麥克風應用，成果將在下半年陸續浮現。