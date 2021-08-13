藍天電腦上半年獲利7.09億元 賺贏去年全年

藍天（2362）公告2021年第2季財報，受惠筆電需求持續強勁，帶動第2季單季合併營收63.71億元、年增、季增皆14%，單季營收創15季以來新高；營業毛利13.15億元、年增5%、季增4%；營業利益5.86億元、季增11%，稅後淨利3.89億元、年增30%、季增22%；單季EPS 0.65元。

藍天2021上半年合併營業收入120億元、年增33%；營業毛利25.83億元、年增17%；營業利益11.13億元、年增22%，稅後淨利7.09億元，超車賺贏2020全年的6.67億元，2021上半年每股盈餘1.19元，每股淨值67.83元。

藍天表示，NB第2季市況依舊熱絡、遠距教學等宅經濟需求力道未減，藍天筆電事業群繼Q1藍海機種銷售比重站穩6成後，持續推出商務型及消費型新品，藍海機種銷售比重再攀升，第2季單季出貨48萬台，年增14%、季增8%；單季營收53億元，年增、季增皆13%，單季出貨量、銷售額皆創10年新高。

2021年上半年整體表現亦相當出色，出貨量衝出92萬台高檔水準，年增43%，營收突破100億元，年增39%，營業利益率6.9%，較去年全年NB營益率增長2個百分點。

展望2021下半年，雖缺料情形仍存，但藍天團隊透過調整設計降低缺料影響。隨著遠距商機持續發酵，目前訂單能見度已至年底。下半年推出一系列14”、15.6”及17.3”搭配Intel新平台的商務筆電，以滿足商務市場的需求；自第3季起除推出一系列15.6”及17.3”搭配Intel新平台的輕薄電競筆電外，更將推出全新16”搭載16:10顯示器的電競筆電，以滿足返校潮、雙11以及年底歐美旺季的需求。

預計在商務及電競筆電強勁需求雙引擎帶動下，藍天筆電2021下半年出貨將超越上半年，7月已公告營收中筆電營收20.9億元，樂看筆電今年營收獲利季季增。

在中國大陸通路事業方面，，百腦匯中國事業群仰賴與商家長久建立之良好合作關係，18家科技廣場達成5家滿租、平均出租率95%，加上實體通路及線上電商搭配銷售之行銷優勢，百腦匯中國事業群2021年第二季單季營業收入達8.55億元、年增17%、季增3%，2021年上半年營業收入達16.87億元、年增12%，走出去年疫情衝擊，收入季增年增彰顯百腦匯與商家正攜手走向維穩回升線。

至於轉投資30%的群光廣場百貨，2021年上半年營收人民幣25.76億元、年增90%，較2019年上半年亦增長4個百分點，2021年上半年稅後淨利人民幣0.79億元、年增170%，較2019年上半年增長27%。展望下半年暑假、十一長假、店慶以及聖誕節等購物消費旺季來臨，預期群光廣場將延續上半年成長力道，業績、獲利穩步揚昇。