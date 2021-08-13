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世界先進董座：透過四大產品 搶攻車用和物聯網

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導
世界先進公司。本報系資料照
世界先進公司。本報系資料照

晶圓代工廠世界先進（5347）今（13）日召開年度股東會，董事長方略向股東報告指出，該公司持續加速感測元件、指紋辨識晶片、高功率電源管理產品和嵌入式記憶體平台等四大產品計畫，以因應節能減碳時代來臨，同時滿足車用和物聯網市場的需求。

世界先進今日舉行股東會，會中通過去年度財報、盈餘分派案、員工及董監酬勞分派案、同步改選七名董事。世界先進最新董事名單和現任相同，分別為方略、曾繁城、蘇來守、魏永篤和三名獨董劉文正、史欽泰和金聯舫。

方略向股東報告指出，新冠肺炎疫情改變人類的生活模式和消費行為，讓遠距工作、遠距教學與居家娛樂等商機獲得發展，去年半導體產業產值成長了7.3%。

方略指出，據國際研究機構Gartner預測，今年全球半導體產業產值將達4,500億美元，成長率約7.3%，其中，記憶體及晶圓代工市場的邏輯產品仍是反彈主力，而8吋晶圓的需求亦呈現需求大於供給的有利趨勢。

方略認為，一直以來，世界先進在顯示器驅動晶片、電源管理產品的營運已見績效，為分散產品及市場集中度、降低營運風險，並耕耘高毛利市場。

除既有的高壓類比、BCD、超高壓製程外，方略也點名，世界先進持續加速感測元件、指紋辨識晶片、高功率電源管理產品和嵌入式記憶體平台等計畫，以因應節能減碳時代來臨，同時滿足車用和物聯網市場的需求。

從短期營運成績來看，在半導體缺貨效應帶動下，世界先進今年營運持續登高，7月營收一舉突破36億元，改寫單月歷史新高；今年前七個月營收逾230億元，年增率22.5%。

因客戶在本季對公司的晶圓代工需求仍然持續成長，方略預估，第3季營收約115到119億元間，季成長13.3%至17.2%；營業毛利率44%到46%，季增3.11至5.11個百分點；營業利益率32.5%到34.5%。

世界先進上半年營收為193.35億元，年增20.3%，毛利率39.57%，年成長7.47個百分點，稅後純益48.15億元，年增62.8%，每股純益2.94元。

晶圓代工廠 世界先進 股東會

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