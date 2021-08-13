藍天上半年EPS 1.19元 賺贏去年全年

藍天（2362）公告2021年第2季財報，受惠筆電需求持續強勁，上半年合併營業收入120億元、年增33%；營業毛利25.83億元、年增17%；營業利益11.13億元、年增22%，稅後淨利7.09億元，超車去年全年的6.67億元，上半年每股純益1.19元，大幅優於去年同期的0.18元，也賺贏去年全年的EPS 1.12元。

藍天第2季單季合併營收63.71億元、年增、季增皆14%，單季營收創15季以來新高；營業毛利13.15億元、年增5%、季增4%；營業利益5.86億元、季增11%，稅後淨利3.89億元、年增30%、季增22%；單季EPS 0.65元。上半年每股淨值為67.83元。

NB第2季市況依舊熱絡、遠距教學等宅經濟需求力道未減，藍天筆電事業群繼Q1藍海機種銷售比重站穩6成後，持續推出商務型及消費型新品，藍海機種銷售比重再攀升，第2季單季出貨48萬台，年增14%、季增8%；單季營收53億元，年增、季增皆13%，單季出貨量、銷售額皆創10年新高。今年上半年整體表現亦相當出色，出貨量衝出92萬台高檔水準，年增43%，營收突破100億元，年增39%，營業利益率6.9%，較去年全年NB營益率增長2個百分點。

展望下半年，藍天表示，雖缺料情形仍存，但藍天團隊透過調整設計降低缺料影響。隨著遠距商機持續發酵，目前訂單能見度已至年底。下半年推出一系列14、15.6及17.3吋搭配Intel新平台的商務筆電，以滿足商務市場的需求；自第3季起除推出一系列15.6及17.3吋搭配Intel新平台的輕薄電競筆電外，更將推出全新16吋搭載16:10顯示器的電競筆電，以滿足返校潮、雙11以及年底歐美旺季的需求。

藍天樂觀表示，預計在商務及電競筆電強勁需求雙引擎帶動下，藍天筆電下半年出貨將超越上半年，7月已公告營收中筆電營收20.9億元，樂看筆電今年營收獲利季季增。