十銓上半年每股純益3.86元 超越去年全年獲利

記憶體品牌暨模組廠十銓（4967）今日公布上半年財報，上半年合併營收達38.68億元，創近11年新高，連五年成長，上半年稅後純益3.11億元，年增65.7%，每股純益3.86元，為歷年同期新高，且超越去年全年獲利。

十銓第2季單季營收19.55億元，季增2.2%，年減11.4%，受惠於產業向上循環之漲價效益和終端記憶體模組消費需求暢旺，快速帶動十銓業績彈升，獲利刷新上半年歷史同期新高紀錄。

十銓表示，第2季及上半年業績亮眼，主因電競、工控、SSD產品線銷量較去年同期翻倍，並看好5G、HPC市場的龐大運算需求，持續強化產品規格及拉升銷售單價，朝生產少量多樣的客製化產品為目標。

此外，在疫情嚴峻的一年，十銓仍大幅投入行銷資源，配合淡旺季活動檔期曝光操作，全力衝刺產品市占，藉由疫情帶動PC/NB的需求不墜以及高速儲存、雲端伺服器等需求重啟，拉升整體營運獲利表現。

十銓總經理陳慶文認為，後疫情時代市場結構轉變，上半年DRAM市場因供不應求，現貨價及合約價雙雙上漲，就目前供應鏈觀察，隨市場受到晶片和各關鍵零組件短缺、交貨延遲，使原受疫情帶動的PC/NB需求開始放緩，十銓謹慎看待下半年的供需市場變化，彈性調節庫存及銷售。

展望下半年，陳慶文指出，全球DRAM和NAND供給吃緊的狀態，將隨三大原廠和國內DRAM大廠紛紛擴產而逐漸減弱，但隨下半年Intel及AMD推出新平台，預計資料中心和PC/NB記憶體需求量仍會增加，再加上，十銓長期佈局的工業應用領域，已有突破性的成長，與網通、車載等業者達成合作協議，下半年將陸續導入。