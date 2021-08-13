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振樺電：9月缺料有機會逐步緩解

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

工業電腦振樺電（8114）針對展望，該公司表示，集團接單暢旺，三大事業體在手訂單皆已累積滾動滿單至年底，能見度已看到明年首季，然目前因缺料影響，訂單達交率仍不到七成，集團預計第三季供應鏈尤以網路晶片與美國鋼材短缺為主要變數，而9月起有機會逐步緩解，集團成長力道可望強力表現。

振樺電2021年第二季合併營收21.23億元，年增近11.7%，集團第二季合併毛利率在匯率及供應鏈挑戰下仍站上36%。營業利益2.4億元、營業利益率11.4%，為公司合併以來新猷，並較去年同期大增150%，淨利歸屬於本公司業主為8,735.8萬元，每股純益為1.17元，優於首季的0.52元與去年同期的0.35元。

振樺電上半年EPS 1.69元，為去年同期0.57元的三倍，該公司表示，今年以來各事業部間綜效成果也逐步體現於獲利結構優化，2021上半年即使在疫情持續影響及供應鏈失衡導致出貨遞延等嚴峻挑戰下，本業表現穩健回歸，然稅後淨利則受匯損侵蝕，相關EPS業外影響數約NT$0.8元。

振樺電指出，展望營運動能，三大事業體在疫情挑戰下業務仍大有斬獲，POS歐洲、中東及印度通路市場強勢回歸，新里程碑更成功切入全球零售250強集團客戶，KIOSK大舉拿下美國自助倉儲(Self-Storage)前五強中二大終端運營商，合約包含硬體軟體及3-5年訂閱制維運服務整體解決方案(Kiosk as a Service, “KaaS”)，瑞傳半導體龍頭檢測平台專案已逐步放量，歐洲則掌握電動車充電樁龍頭之運算控制平台需求，三大事業體重要長期專案大單將於第四季起在未來2-3年逐步貢獻，隨營收量能擴大，獲利能力也可望成就規模經濟後大幅躍升。

振樺電

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