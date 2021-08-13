Chromebook需求反轉？宏碁這樣說
Chromebook屢傳下半年需求減緩的消息，對此品牌宏碁（2353）今（13）日說明，Chromebook需求依然強勁，不過觀察到在產品組合、規格上有所轉變：例如愈來愈多14吋及15吋螢幕需求，在部分標案中觸控需求降低。
宏碁指出，各國持續對教育投入大量資源，例如新加坡及印尼的大型標案，美國的American Rescue Plan預算也陸續到位，其中Chromebook需求依然強勁。宏碁持續地在多國教育標案中獲得佳續，訂單量仍大大超過供應鏈可滿足的範圍，我們正努力追料及交貨中。然而，我們觀察到在產品組合、規格上有所轉變：例如愈來愈多14吋及15吋螢幕需求，在部分標案中觸控需求降低。宏碁正密切與供應鏈合作，盡力以最快速度調整產品規格以滿足客戶需求。
華碩（2357）共同執行長許先越本周針對法人最擔心歐美解封後的PC需求減緩，他表示，參考聯想近期法說會釋出的訊息，他也認同，預估一直到2025年，PC仍然是有出貨量3.4億台的水準，「出貨僅約為正負個位數調整，不會有太大的下修」。
許先越表示，市場預估今年全球個人電腦（PC）出貨量將達3.9億台，但受到缺料影響，實際出貨量可能介於3.41億至3.51億台，代表約有4000萬至5000萬台將遞延到明年出貨。
他指出，今年下半年微軟正式釋出Windows 11，由於其對硬體設備較有要求，隨著消費者作業系統的更新，勢必會帶來硬體升級潮。
他也表示，聯想近期舉辦法說會，聯想認為一直到2025年，PC仍然是有3.4億台的水準，因此許先越指出，預估未來PC產品出貨僅約為正負個位數調整，「不會有太大的下修， 我們是不看淡」。
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