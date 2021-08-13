2021年台灣IC產業產值將突破4兆元 年增兩成

台灣半導體產業協會（TSIA）指出，據工研院產科國際所預測，2021年台灣IC產業產值達新台幣4兆0,190億元（大約1,358億美元），較2020年成長24.7%；其中又以記憶體增幅最高，逼近五成，其次則為IC設計產業。

TSIA指出，根據世界半導體貿易統計（WSTS）數據，今年第2季全球半導體市場銷售值達1,336億美元，較上季成長8.3%，年成長率29.2%。

而第2季全球半導體市場的銷售量達2,894億顆，較上季成長5.3% ，也比去年同期成長32.4%；若就產品均價（ASP）來看則為0.462美元，較上季成長2.9%，但比去年同期衰退2.4%。

從各國數據而言，第2季美國半導體市場銷售值達281億美元，較上季成長14.2%，為季成長幅度最高的地區，也比去年同期成長22.9%。

歐洲半導體市場的第2季銷售值達116億美元，較上季成長5.0%，年增率是43.2%，由年增率角度來看，是成長幅度最高的區域。

日本半導體市場第2季銷售值達105億美元，較上季成長7.7%，年成長率為21.2%。

而中國大陸市場第2季銷售值是470億美元，季成長9.2%、年成長28.3%；亞太地區半導體市場銷售值達364億美元，季成長4.3%、年成長34.0%。

從銷售值的配比來看，中國大陸最高，其次依序是亞太、美國、歐洲和日本。

就台灣而言，以新台幣對美元匯率29.6計算，據工研院產科國際所統計今年第2季台灣整體IC產業產值（含IC設計、IC製造、IC封裝、IC測試）達新台幣9,863億元，季成長9.0%，年增率超過三成。

以次產業別統計，IC設計業產值為3,069億元，季成長17.9%，年成長幅度高達六成；IC製造業為5,284億元，季增5.7%，年成長23.7%，其中，晶圓代工為4,554億元，季增4.1%、年增19.0%，記憶體與其他製造為730億元，季增16.4%，年成長64.0%。

IC封裝業第2季產值為1,020億元，較上季成長3.7%，比去年同期成長12.1%；IC測試業為490億元，季增6.5%、年增率為一成。

據工研院產科國際所最新預測，2021年台灣IC產業產值達新台幣4兆190億元（大約是1,358億美元)，年成長24.7% 。

其中，今年IC設計業產值預估為1兆1,946億元，年成長四成，較2020年成長40.1%；IC製造業為2兆2,105億元，年增21.4%，而晶圓代工為1兆9,275億元，年成長18.3%，記憶體與其他製造為2,830億元，預估年增率高達48.5%。

此外，IC封裝業今年產值預估是4,189億元，年成長一成；IC測試業為1,950億元，較2020年成長13.7%。