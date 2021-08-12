M31看好下半年 全年仍拚成長雙位數百分比

國內矽智財（IP）廠M31（6643）總經理張原熏表示，下半年營運正向，期望全年業績仍邁向雙位數百分比成長的目標。

M31今年以來表現較為平淡，第2季合併營收為2.14億元，季增0.5％、年增2.2％；上半年合併營收為4.27億元，年增5.3％，但加計7月後，前七月業績仍較去年同期微減。

M31第2季獲利為4,231.3萬元，季減23.9％、年減34.3％，每股純益為1.36元；上半年獲利為9,795萬元，年減約二成，每股純益為3.15元。

張原熏指出，對於下半年營運展望樂觀，在北美、中國大陸與日本市場，都可望有斬獲。

M31上半年量產權利金持續穩定成長，但簽約授權金表現則較為疲軟，下半年業績預期將急起直追，主要將靠新案的授權金挹注，應用範圍包括車用、高階儲存、AI等領域，以帶動全年整體業績成長。