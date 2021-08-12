搶進物業管理 中保好生活App月攻百棟社區、解疫情痛點
中保科技集團續耕耘智慧城市、智慧防災與智慧停車業務，由於疫情期間許多社區警衛人力吃緊，中保好生活App物業管理平台上線，正好提供從物聯網到家庭社區的點線面動能，解決諸多不便，一個月攻下百棟社區業務，坐收疫情紅利，協助營收穩定成長。
中保科在疫情期間持續推動「科技保全系統」與「物業管理平台App」加乘業務，其中中保好生活App目前一個月已經有百戶申請，有17萬用戶進入網站拜訪了解。
中保科表示，疫情加速社區用戶對於中保好生活App的需求，尤其目前主打三個功能，分別是「管理費紅利折抵」、「即時公告」與「包裹快遞通知」。目前只要申裝成約完成開通「中保好生活App」社區管委會，可以90天免費使用「社區雲對講服務體驗方案」讓手機變對講機。
中保科表示，有很多管委會主動來前來尋求服務，主要是消費者或管委會覺得中保好生活App可以幫忙解決生活痛點，或是管理社區的繁雜問題，未來許多事務全都可以交給中保好生活App服務。
像是有東區商辦大樓物業管理公司就考量疫情期間找人不容易，加上「一例一休」後保全人事成本增加，晚班警衛人力不足，因此透過中保好生活搭配「雲端警衛」，日班警衛晚上八點就下班，大樓夜間有牙醫、醫美診所、鋼琴酒吧營業，出入份子比較複雜，為了顧及夜間門禁安全，因此今年初在大樓入口裝設雲對講門口機。
中興保全科技副董事長林建涵說，中保無限+搭配中保好生活App，提供從物聯網到家庭社區的雙引擎動能，意味著中保科技集團從硬體到軟體的全方位服務，從過去服務企業、商家連鎖店到如今也走進消費者、大樓社區，從食醫住行都能提供解決方案。
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