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宏正正向看待下半年營運 積極搶進智慧製造

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

全球智慧製造及物聯網方案廠商宏正自動科技（6277）表示，今年上半年仍有疫情及原物料缺料及漲價影響，但營收仍有雙位數成長，毛利率維持近六成高標。宏正表示，正向看待下半年營運，製造業成長動能強勁，宏正也積極建構智慧製造生態系。

宏正上半年營收24.52億元，年增10%，毛利率維持59%高標水準，稅後純益3億元，較去年上半年衰退，去年上半年因認列處分信驊等業外收益貢獻高達10.8億元，每股稅後純益2.52元。

宏正董事會近期也決議配發現金股利2.3元，配發比例超過9成以上，共計2021年將配發5.3元現金股利。

不過下半年挑戰仍在，宏正財務長暨發言人陳健南表示，下半年雖仍有供應鏈供貨緊繃與運輸塞港等不確定因素，但近期主攻垂直市場包含智慧製造、政府、教育、醫療已在業績表現逐漸發酵，訂單需求持續存在，對下半年營運維持正向看法。

近年宏正因應面對疫情新常態趨勢，積極轉型打造整體解決方案，鎖定政府、醫療、教育、智慧製造等四大聚焦產業，其中智慧製造產業於亞洲區2017年到2020年的銷售年複合成長率達22%，有強勁的成長態勢，未來將持續以垂直整合能力與橫向合作模式，建構完善的智慧製造生態系，搶進製造業客戶邁向數位轉型市場商機。

宏正資深副總林勇達表示，迎向未來挑戰，製造業客戶需要空間平移及數位分身，宏正整合遠端監控整合方案，實現高科技產線的空間平移，無論即時生產狀態監控或異常處理，都能在遠端完成，大幅降低進入無塵室的需求；智慧製造解決方案，還可進一步實現數位分身，在數位世界重製、模擬、改善實際生產流程，以協助客戶實現無人化與自動化的終極目標。

製造業 疫情 宏正科

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