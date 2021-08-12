助新創登上國際 KPMG創新科技大賽決選出爐

安侯建業聯合會計師事務所今（12）日表示，今年KPMG所舉辦的台灣創新科技大賽中，脫穎而出的前三名新創企業，依序分別是工合股份有限公司（InfuseAI）、稜研科技（TMYTEK）、精拓生技（Cancerfree Biotech Ltd.），將有機會在今年11月，前往歐洲Web Summit角逐全球冠軍。

安侯建業創新與新創服務團隊主持會計師郭冠纓表示，本活動由KPMG Global Private Enterprise發起，全球共17個國家的會員所參與，先由各會員所選拔出各國家的代表企業，17國的優勝團隊將於今年11月，前往歐洲最盛大的科技新創盛會Web Summit，角逐全球冠軍的頭銜。

郭冠纓表示，三家企業中，工合股份有限公司發展AI平台新創、稜研科技則提供5G通訊軟硬整合解決方案，精拓生技致力於專利抗癌藥物檢測服務，各有市場特色。

擔任評審之一的安侯建業會計師黃海寧指出，台灣共有56家新創企業報名參加本次活動，報名數量在所有國家之中，排名第五；前四依序為英國192家、美國80家、南非75家、印度60家，皆為新創大國。

黃海寧觀察，這項數據顯示，台灣近年來在政府及民間共同推動下，新創生態圈的發展成效，從本次台灣決賽結果可以看出，前三名新創公司的領域分別為AI、5G、醫療生技，也代表現在市場上最熱門的投資風向。

安侯建業表示，本次競賽邀請到的評審，包括Techstars亞太區資深總監Oko Davaasuren、台杉投資總經理翁嘉盛、LINE企業戰略部資深總監唐欣、中華電信投資事業處副總經理陳元凱、美國高通公司業務開發部行政經理戴郁文、台灣亞馬遜AWS新創加速顧問鄭凱富等，以及安侯建業團隊成員。

安侯建業表示，其中Techstars為全球頂尖加速器，也是國際創新與創業投資平台，目前已經投資超過2,589間公司，市場總估值已達522億美金。