科技防疫 臺灣成為世界首創整合型零接觸醫療採檢站

鈦隼生技宣布，該公司研發出全球第一台「零接觸防疫採檢站」，已成這波防疫利器，這台設備，結合臉部辨識、醫用3D立體定位、機器手臂等高端技術，不必面對面接觸即能完成檢體採集，大幅降低感染風險，提高採檢效率，維護醫護人員安全。

「零接觸防疫採檢站」目前在台灣總共有18間醫院設立「零接觸防疫採檢站」，其中有14間醫院為與台積電慈善基金會的專案合作案。

台積電慈善基金會就是捐贈這套設備給全台醫護單位，讓在防疫第一線的人員，協助降低感染風險、提升採檢能量，並提供實質加油與鼓勵。

鈦隼生物科技的執行長陳階曉表示，「零接觸防疫採檢站」的設計可充分保護醫護人員和受檢者免受高度傳染性疾病的交叉感染。整合性質的「零接觸防疫採檢站」正在創造臺灣新冠疫情採檢測試的新常態。

他強調，在醫療站中，醫護人員和受檢者分別位於不同的房間中，各個房間具有高規格安全防護功能，包含正負壓環境建置包括高效率空氣微粒子過濾網(HEPA)、紫外線消毒燈、通風系統和負8 Pa氣壓和高達16 pa大氣壓差以上的環境主動控制系統、冷氣舒適空間、高強度紫外線殺菌燈、試劑自動轉液系統、生物隔離措施等設施。

陳階曉說，醫護人員最大的感染風險是在插管、鼻咽採檢和個人防護設備（PPE）穿脫的「脫」的步驟。」

他也補充說明開發此採檢站的契機點，自從17年前的SARS危機以來，世界科技一直在進步，但醫護人員的保護技術仍與17年前實施的方式一樣。新冠疫情中若醫護人員一開始得不到很好的保護，他們將如何保護其他人？

身為外科醫師的陳階曉充分理解第一線醫護人員的焦慮，進而激發了重新構想使用機器人技術進行傳染病防疫的檢測方法，從而使醫護人員與受檢者之間的零接觸成為可能。

他說，「零接觸防疫採檢站」也可為實驗室人員完成零接觸轉液實驗室任務。在採檢站內採檢後，機器人及自動轉液系統可以減少實驗室人員接觸檢體的風險，並減少傳送檢體過程的風險。機器人系統與羅氏Roche的快速核酸檢測設備結合使用，可實現自動與快速產出核酸檢測報告，可在25分鐘內完成。

他強調，透過零接觸採檢站高度整合的機器人系統和自動化系統，並結合最新的PCR技術，可以保護醫護人員並以最大效益減少寶貴的人員配備，提高實驗室測試能力，並減少運輸和報告時間。「零接觸防疫採檢站」可在遊輪、體育場和機場等公共場所進行大規模測試，是大規模測試的理想解決方案，使國家能夠安全地重新開放經濟或開始旅行泡泡措施。