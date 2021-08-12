迎高速傳輸時代 群聯推PCIe 5.0 Redriver高速介面 IC

為因應巨量資料以及數位化時代對高速傳輸的迫切需求，群聯(8299)今（12）日推出全新高速傳輸介面IC產品線CIe 5.0 Redriver PS7101，將為全球 的客戶提供更完整的高速傳輸解決方案。

群聯表示，高速傳輸介面的速度由於半導體技術的不斷快速提升，帶起PCIe高速傳輸需求，從現在普遍使用PCIe 3.0單通道每秒 8Gbps 的規格，短短幾年內將倍增到PCIe 5.0單通 道每秒32Gbps的速度，甚至PCIe 6.0單通道每秒64Gbps的速度也已經在產業未來的藍圖中。

群聯指出，中央處理器（CPU ）主晶片是高速信號傳遞的核心，主晶片效能越來越高，給使用者帶來更大的便利，但也使得整個系統的研發設計更加的困難。無論是在 PC 或是伺服器的主 機板上，當 CPU 透過主機板上的走線和連接器連接到終端的 SSD 或是顯示卡時，PCIe 的 信號傳輸速度越快，就越容易在傳遞的線路上衰減或是受到雜訊的影響，最終使得 CPU 主晶片和終端設備之間的信號無法精確的傳遞或是導致相容性的問題。

透過在CPU主晶片和終端設備之間，加上 Redriver/Retimer 這樣的高速傳輸介面 IC，將能有效解決高 速傳輸所衍生的訊號問題。這不僅是高速傳輸介面的新領域，也是技術門檻非常高的藍海新市場。

全球主要的 CPU 主晶片廠商不斷的推升 PCIe 傳輸速度，也代表整個產業鏈和技術要跟著不斷的摸索往前走，伴隨的是龐大的研發投資和產品相容性的不確定性。也因此，周邊產品的廠商需要有完整的解決方案和合作夥伴來共同解決技術問題，群聯第一顆 PCIe 5.0 Redriver IC PS7101 就是在這樣的時空背景下誕生。

群聯董事長潘健成表示，群聯一直致力於高速傳輸介面技術的研發，是台灣少數具 有 PCIe 5.0 PHY 實體層IP開發能力和團隊的IC設計公司。

他說，從USB、SATA 和 UFS 介面的PHY實體層IP技術開發，到使用自主研發的PCIe 4.0 PHY所設計的全球首款PCIe 4.0 SSD控制晶片，群聯高速傳輸介面工程團隊不僅累積了多年的開發經驗，也和CPU 主晶片大廠以及周邊的應用開發廠商建立起密切的技術合作關係。

為了解決高速傳輸 介面的相容性和信號分析以及模擬問題，群聯更是不計成本的建立先進的高速信號分析實驗室，堅持培養自有技術和研發團隊，讓公司有堅實的基礎進入高速介面IC的市場，開發最新一代的PCIe 5.0 Redriver/Retimer IC。

潘健成說，群聯從確認客戶的需求、訂定PCIe5.0Redriver IC PS7101規格、投入PS7101 IC的開發、完成PS7101 IC工程樣品、至生產完成等，短短不到八個月的時間，這是厚積薄發十年磨一劍的成果。

潘健成進一步說，目前全球主要的CPU主晶片廠商正積極推進新世代的新平台，群聯PS7101 PCIe 5.0 Redriver IC由於能滿足高速 PCIe 介面的系統開發需求，因此已得到多家主機板和伺服器開發廠商的認同並開始進 行設計導入，是群聯電子跨入高速傳輸介面IC市場成功一大步。

對客戶而言，群聯不單單是PCIe 5.0 Redriver IC的供應商，更是能協助PCIe 5.0信號系統分析、模擬和解決相容性問題的合作夥伴。群聯電子基於堅實的高速傳輸介面 開發經驗，再加上技術支援團隊和高速傳輸研發設備，我們的目標是提供客戶完整的技 術支援方案，協助解決客戶在開發高速介面平台所遇到的技術問題;再配合CPU主晶片 大廠的新產品開發，讓速度不斷倍增的高速介面技術更廣泛的使用在每一種平台上。

群聯對高速傳輸介面IC的市場規劃不僅有已開發完成的PCIe 5.0 Redriver IC PS7101，也同時積極開發PCIe 5.0 Retimer IC，以滿足不同的高速傳輸平台環境，讓客戶能在兼顧成本和信號最佳化的前提做出最佳的選擇。