鴻海電動車赴美、泰設廠 劉揚偉透露下個設廠點
鴻海（2317）今（12）日舉行法人說明會，鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海將在美國、泰國建立EV工廠，「美國會哪裡設廠，現在都還在評估 ，但會跟當地夥伴合作」，他也透露，歐洲是下一個在規劃的點，「正在跟歐洲夥伴洽談中」。
鴻海今日法說會上，電動車相關佈局依然是法人關注焦點，劉揚偉表示，依照目前的估計，到了2025年全球電動車滲透率大約會達到20%，整個市場規模約在六千億美元。「按照我們目前在EV的布局進展，要取得市場5%份額的目標看起來是可行的。」
他也指出，鴻海在EV的做法是，將鎖定三電與智慧系統，因為這部分占電動車成本約60%。在全球佈局方面，鴻海將在美國、泰國建立EV工廠，鴻海將與電動車製造商Fisker合作，目前規劃美國產能2023年達15萬輛，逐年增加至30-50萬。
至於泰國方面，鴻海五月時與泰國最大上市集團—泰國國家石油（以下簡稱PTT）簽署合作備忘錄，目標攜手為泰國電動車產業建立以生產電動車（EV）和關鍵零部件為主的開放平台。劉揚偉指出，這部分前期會以泰國市場為主，未來再擴展至東協市場，泰國產能則規劃為15-20萬輛。
劉揚偉今日也賣個大關子，他說，「鴻海與歐美大廠的系統模組類合作，下半年也會有好消息，這是可以期待」。 市場預期，隨著鴻海在美國、亞洲的泰國佈局，若再加上歐洲，電動車的佈局可以說更為完整。
鴻海指出，因疫情，去年資本支出約為655億元，不過今年資本支出會有較高預算，主要是因為新產品全球佈局、F3.0新事業轉型升級等，在台灣、大陸、越南、印度、越南、墨西哥等地都會投入。
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