系統電自動化生產線估Q3底量產 可增加近四成產能

系統電子（5309）公布上半年財報，1至6月營收累計10.81億元，年增94.9%；毛利率17.7%；稅後淨利0.16億元，EPS 0.1元，營收及獲利表現相較去年虧損均有大幅成長。

系統電表示，由於國際晶片短缺，導致公司在材料購買及加工等成本增加，加上匯損因素的影響，以致於上半年獲利成長幅度較營收成長幅度小。但因良好的危機處理及原物料供應端的及時調配，仍讓系統電在多數同業因原料荒受到極大的影響時，整體營運動能仍保持相對穩定的出貨狀況；因此第2季相較於第1季，在毛利與營業獲利的絕對金額，都明顯提升。

系統電能夠在這波缺料疫情中不受影響，除了具有針對市場及時調整的良好應變政策外，也歸功於系統電從2016年起即展開的車用市場佈局。為了與同業產品做出區別，除了RF TPMS（胎壓偵測器）外，系統電更以全球前三大廠為競爭目標，進一步結合科技趨勢研發出多款具更高效能的藍芽TPMS，並累積多達30種的藍芽TPMS專利。

此外，考量到專利仍有被模仿的風險，因此系統電係以專利地圖的概念來進行整體市場佈局，以產品差異化擴大TPMS市場保持技術領先的優勢地位。

而隨著歐美各國疫情趨緩，民眾陸續開始回到職場工作，多數人的交通模式逐漸轉變成個人工具為主，此趨勢也進而刺激了TPMS在歐美AM市場（售後市場）的銷售表現，再加上歐美地區將進入冬季時節，這也代表車用AM市場將迎接冬胎零件的更換高峰期，這也讓與歐美輪胎市場具有90%相容率的系統電在TPMS的營收上有望更上一層樓。

考慮到目前疫情情勢及為供應未來的市場需求，系統電新增設自動化生產線，預計在第3季結束前正式投入量產，希冀透過自動化生產，達到優化產品品質、減少對環境的破壞、降低生產成本以及人員變動等不確定性對生產所造成的影響，也可增加近四成的產能。

且根據Grand View Research調查顯示，光是在2020年全球車用AM市場的金額就高達3，935億美元，因此受惠於2021年車市回溫及車用AM市場的消費回彈，全球TPMS需求有機會大幅成長，系統電在TPMS的出貨表現值得期待。

法人表示，2021的車用市場仍因晶片荒使產量受到影響，然而消費者的需求卻是有增無減，再加上自駕交通模式成為主流，對於既有的車用零件使用壽命勢必有所影響，當更換的頻率需求提升，市場的需求熱度就不易降溫，因此可以樂觀期待，AM市場將有機會創造高於以往的龐大商機，此趨勢勢必也將推升系統電在車用市場的營運動能，下半年營收有望再創佳績。