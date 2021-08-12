南電拚下半年優於上半年 去化瓶頸產能年內開出

PCB暨IC載板廠商南電（8046）今（12）日召開線上法說會，南電提到，兩岸載板產能滿載生產，後續則是去瓶頸與效率提升，雖然滿載生產但下半年在產品組合優化之下仍有望持續成長並目標優於上半年，進而實現季季增、營收成長挑戰超越資本支出。

南電副總呂連瑞提到，南電今年內還有先前錦興廠去瓶頸產能陸續開出，錦興廠區本身也有擴建，目標於2022年第1季投產，同時加速進行樹林廠ABF載板產能擴建，目標於2022年底前完成，2023年第一季投產。

依據南電計畫，今年維持至少80億元資本支出，從目前市場需求的傳統旺季與接單能見度至明年的基礎上，未來不排除再增加至百億元規模，但實際數字都尚待第3季董事會討論後拍板。

就市場供需而言，南電認為，市場反轉前都會有前兆，而目前還未看見明顯徵兆，比如PC市場近期雜音較多，但實際需求變化仍看基期，從載板需求來看此領域應用仍供不應求，去年許多客戶與供應鏈已在談是否有供過於求，但目前看來供需不平衡情況仍持續，同時因配合客戶完整需求，南電本身將傳統板產能陸續轉移升值高階HDI配合上千美元等級的高階NB應用。

南電日前已統計，今年第2季載板營收占比八成，PCB約20%，未來目標載板營收占比穩步提高。