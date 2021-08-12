鴻海汽車零組件營收逾百億、年增四成 明年成長更大

鴻海（2317）今天舉行線上法說會，針對電動車（EV）的布局與展望，董事長劉揚偉表示，電動巴士將在明年上路，電動車將在2023年推出，2021下半年則會有更多合作案。他說，目前鴻海在汽車零組件的營收超過百億，年增40%，2022年成長幅度更大。

劉揚偉說，依照目前的估計，到了2025 年全球電動車滲透率大約會達到20%，整個市場規模約在六千億美元。按照我們目前在EV的布局進展，要取得市場5%份額的目標看起來是可行的。

至於鴻海在EV的做法是，他表示，將鎖定三電與智慧系統，這佔電動車成本60%。在全球佈局方面，鴻海將在美國、泰國建立EV工廠，美國產能2023年達15萬輛，逐年增至30-50萬。目前鴻海集團以有數千人投入汽車產業；集團在EV、軟體和半導體等產業，都有千人以上需求。