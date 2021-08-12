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華邦TrustME® W77Q安全快閃記憶體 獲雙國際認證

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

全球半導體記憶體解決方案廠商華邦電子（2344）今（12）日宣布，華邦 TrustME® W77Q 安全快閃記憶體榮獲分別由 SGS Brightsight 頒發的Common Criteria EAL2和 SGS-TÜV Saar GmbH 頒發的ISO 26262 ASIL-C Ready雙重國際認證。

華邦電表示，憑藉業界公認的權威安全認證，TrustME W77Q 安全快閃記憶體可同時滿足汽車應用中人車安全和網路安全方面的新興需求。此外，W77Q亦是2020 ASPENCORE全球電子成就獎（WEAA）中的「年度傑出產品表現」獎得主，提供物聯網等應用全面及端到端的安全防護。

華邦也指出，自推出以來，W77Q 系列在物聯網市場領域已證實其運用非常成功。通過 ISO 26262 ASIL-C Ready 認證後，W77Q 安全快閃記憶體的應用將更擴展到汽車領域，可充分滿足車用系統設計中日益重要的硬體和軟體安全需求。

華邦電進一步指出，作為與主晶片互補的角色，W77Q 安全快閃記憶體提供安全的啟動代碼儲存和身份驗證、安全韌體更新和遠端認證等安全功能，以構建平台信任根和韌體的保護及恢復。安全即時線上韌體更新，即使在主處理器或 SoC 已遭安全性損害的情況下，也可以通過更新授權單位（也稱為 OTA 伺服器）和 W77Q 之間的端到端安全通道進行更新。

W77Q 安全快閃記憶體目前提供的容量有 16Mb 和 32Mb，今年第四季更將推出64Mb和128Mb。W77Q 在雙傳輸速率模式下的運作頻率為 66MHz，單傳輸速率模式下為 133MHz。W77Q 安全快閃記憶體配有標準的SPI、Dual-SPI、Quad-SPI及QPI介面，並使用業界標準封裝與引腳佈局，使其可輕鬆取代非安全 SPI NOR快閃記憶體。W77Q 安全快閃記憶體能將資料保存超過20年，可執行 100，000 次程式寫入／擦除且可在 -40°C 至 105°C 的溫度範圍運作。

快閃記憶體 華邦電

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