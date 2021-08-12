高速傳輸時代 群聯推PCIe 5.0 Redriver高速介面IC

巨量資料以及數位化時代來臨，高速資料傳輸已成為主要趨勢，伴隨的是系統設計的複雜度提升以及訊號傳輸時所造成的衰減現象，群聯電子（8299）長期致力於高速傳輸介面技術的研發，今（12）日推出全新高速傳輸介面IC產品線PCIe 5.0 Redriver PS7101，為全球的客戶提供更完整的高速傳輸解決方案。

群聯表示，高速傳輸介面的速度由於半導體技術的不斷快速提升帶起PCIe高速傳輸需求，從現在普遍使用PCIe 3.0單通道每秒8Gbps的規格，在短短幾年內不斷倍增到PCIe 5.0單通道每秒32Gbps的速度，甚至PCIe 6.0單通道每秒64Gbps的速度也已經在產業未來的藍圖中。

進一步說，CPU主晶片是高速信號傳遞的核心，主晶片效能越來越高，雖然給使用者帶來更大的便利，但也使得整個系統的研發設計更加的困難，無論是在PC或是伺服器的主機板上，當CPU透過主機板上的走線和連接器連接到終端的SSD或是顯示卡時，PCIe的信號傳輸速度越快，就越容易在傳遞的線路上衰減或是受到雜訊的影響，最終使得CPU主晶片和終端設備之間的信號無法精確的傳遞或是導致相容性的問題。

因此透過在CPU主晶片和終端設備之間加上Redriver/Retimer這樣的高速傳輸介面IC，將能有效解決高速傳輸所衍生的訊號問題；在全球主要的CPU主晶片廠商不斷的推升PCIe傳輸速度，周邊產品的廠商需要有完整的解決方案和合作夥伴來共同解決技術問題，群聯電子第一顆PCIe 5.0 Redriver IC PS7101就是在這樣的時空背景下誕生。

群聯PS7101是一顆高增益高線性度的PCIe 5.0 Redriver IC，解決PC和Server平台的Motherboard或是Riser Card因為傳輸路徑所造成的信號衰減，根據多年對PCIe平台的開發經驗，群聯以可靠且穩定的電路設計為基礎，有效降低和各家CPU主晶片廠商與終端設備連接時可能發生的相容性問題。

董事長潘健成表示，群聯電子一直致力於高速傳輸介面技術的研發，是台灣少數具有PCIe 5.0 PHY 實體層IP開發能力和團隊的IC設計公司，從USB、SATA和UFS介面的PHY實體層IP技術開發，到使用自主研發的PCIe 4.0 PHY所設計的全球首款PCIe 4.0 SSD控制晶片，群聯高速傳輸介面工程團隊不僅累積了多年的開發經驗，也和CPU主晶片大廠以及周邊的應用開發廠商建立起密切的技術合作關係。