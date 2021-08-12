電信史締造新猷 亞太電信啟動首例5G共頻共網服務

亞太電信（3682）全力衝刺5G市場，上周（4日）由公平會核准有條件通過與遠傳電信（4904）合作的全台首宗3.5GHz之5G共頻共網合作案，寫下台灣電信史新頁，今（12）日宣布正式啟動3.5GHz共頻共網服務，於全台門市開賣「5G極速升等」方案。

亞太電信表示，申辦指定方案，首創加贈「上網補充包」，數據流量加量不加價，相較業界同級資費的上網流量最高增加28%，合約期間累計最高送27,000元上網補充包折抵金；搭配指定款最新5G手機，專案價最高折2,000元；全系列資費再送Gt TV、Catch Play或KKBOX Hi-Res無損音質等影音奇饗包。

亞太電信與遠傳電信進行3.5GHz頻段5G網路共頻共網的合作，目前全台網路人口涵蓋率已達80%，在3.5GHz共頻共網架構下，提供用戶80MHz大頻寬的5G高速上網服務，極速理論峰值達1Gbps。亞太電信全新「5G極速升等」方案，在網路速度、上網流量、手機價格、加值服務全面升等，提供用戶嶄新優質體驗。