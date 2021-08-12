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鴻海估今年汽車零組件營收破百億 年增40％

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
鴻海今日舉辦法說會。圖／鴻海提供
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鴻海（2317）今（12）日舉行法人說明會，鴻海董事長劉揚偉強調，在電動車領域，將透過公司獨特的商業模式，提供客戶垂直整合的服務，從設計、零組件、製造到區域合作，藉以滿足車廠各種不同的需求。針對汽車零組件部分，預估今年營收將超過新台幣100億元，年增40％，且明年成長速度會更大。

據悉，目前整個鴻海集團已有數千人投入汽車相關產業，預估未來在EV、軟體、半導體事業還會有千人以上的人力需求，公司也廣邀有志之士一起加入。

對於缺料問題，劉揚偉表示，他上次表示，預估缺料狀況已變成普遍現象，目前預期將延續至2022年第二季，他維持一樣看法，且「下半年料況沒看到會緩解」，但他強調，缺料對鴻海正常業務範圍影響少，因為客戶都是全球一線客戶。

他也表示，近期亞洲疫情擴大，集團會全力防疫，但是亞洲是全球ICT重要零組件供應商， 疫情是否影響還要觀察。

至於近期鄭州水災，他也表示，鄭州廠受影響的不是手機組裝廠，因此預估影響不大。

鴻海今日舉辦法說會。圖／鴻海提供
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鴻海 疫情 劉揚偉

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