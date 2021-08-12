TrendForce：x86架構仍穩居伺服器市場之冠

TrendForce調查顯示，隨著x86平台進入轉換週期，今年英特爾（Intel）Ice Lake與超微（AMD）Milan均已進入量產階段，在第1季已小批量出貨給特定客戶；目前仍以x86架構仍穩居伺服器市場之冠，2021年底前英特爾的Ice Lake市場滲透率可望超過三成。

展望後續，TrendForce認為，超微將在2021年底投入5奈米製程，將進一步優化成本、功耗與效能，預估明年超微滲透率在全球伺服器領域可望達到約15%。AMD這顆晶片是在台積電（2330）投產，法人預估，當AMD滲透率提升，對台積電同樣有利。

TrendForce調查指出，英特爾Ice Lake與超微Milan已在第1季已小批量出貨給特定客戶，包括北美雲端服務供應商業者與電信服務商，預期在第3季將進入大規模採用的週期。

TrendForce認為，由於Ice Lake具備更佳的擴展性以及CPU DRAM通道數量的提升，將能實現更佳的運算效能；尤其在疫情衍伸的新常態刺激下，在一定程度上將促使終端業者進行平台的轉換，預估Ice Lake的市場滲透率在今年第4季有望超過三成。

TrendForce觀察Intel下一世代平台Eagle Stream的量產進程，產品較為多元，加上有內嵌式高頻寬記憶體（HBM）的CPU解決方案，預估將於2022年第2季開始進入大量供給階段。

TrendForce認為，雖然上述時間將較市場原先預期在2021年第4季實現量產稍有延遲，但根據ODM調查發現，第4季底，英特爾將進入最終產品驗證階段，意即明年第1季將會針對少部分特定客戶開始微量供貨，量產排程類似於今年Ice Lake的節奏。

對照英特爾Eagle Stream平台的超微Genoa，目前因5奈米投片量仍低，預估量產時間也與英特爾相仿。

TrendForce認為，超微除延續14奈米後的產品高性價比外，更以核心數量（cores count）與支援介面取勝，在進入7奈米之後則得到許多公有雲服務商採用，如Google Cloud Platform、Microsoft Azure與Tencent，占比逐漸在2021年提升，目前滲透率已達一成以上。

此外，TrendForce認為ARM架構晶片在2021年也開始逐漸滲透市場，尤以亞馬遜雲端運算服務公司（AWS）自研晶片Graviton最具市場規模；Ampere與Marvell也陸續向市場提供更為便捷與彈性的ARM架構晶片，並將陸續於今年第4季進入CSP的驗證名單中。

TrendForce指出，現下伺服器市場仍以x86架構為主，其出貨占比高達97%；另一方面，AMD也已大量轉移至7奈米與7nm+ 節點的產品，現階段已逐漸放大相關製程的投片量，進而取代了舊有14奈米的產品線，逐漸取得部分客戶的青睞。

至於ARM與RISC架構，現階段僅維持小批量規模的接單生產，並以資料中心市場為主，因此TrendForce認為，至2023年前，ARM架構晶片仍難與x86抗衡。