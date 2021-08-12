群聯因應高速傳輸需求 推全新IC產品

隨著巨量資料以及數位化時代來臨，高速資料傳輸已成為現今科技發展的主要趨勢。然而，隨著高速傳輸世代的演進，所伴隨的是系統設計的複雜度提升以及訊號傳輸時所造成的衰減現象。群聯電子（8299）長期致力於高速傳輸介面技術的研發，今（12）日推出全新高速傳輸介面IC產品線PCIe 5.0Redriver PS7101，將為全球的客戶提供更完整的高速傳輸解決方案。

全球主要的CPU主晶片廠商不斷的推升PCIe傳輸速度，也代表整個產業鏈和技術要跟著不斷的摸索往前走，伴隨的是龐大的研發投資和產品相容性的不確定性。也因此，周邊產品的廠商需要有完整的解決方案和合作夥伴來共同解決技術問題，群聯電子第一顆PCIe 5.0 Redriver IC PS7101就是在這樣的時空背景下誕生。

群聯PS7101是一顆高增益高線性度的PCIe 5.0 Redriver IC，解決PC和Server平台的Motherboard或是Riser Card因為傳輸路徑所造成的信號衰減。根據多年對PCIe平台的開發經驗，群聯以可靠且穩定的電路設計為基礎，有效降低和各家CPU主晶片廠商與終端設備連接時可能發生的相容性問題。此外，PS7101 RedriverIC使用Flip-Chip封裝技術，減少了IC封裝所造成的信號反射與串音干擾問題，並提高IC散熱的能力。

此外，群聯PS7101提供多頻段的獨立補償，可以輕易的適應不同Cable或PCB板材，讓PC與Server平台的開發工程師能分開調整，達到對損耗的最佳補償；加上群聯電子提供獨家專利開發的Auto Tuning Tool，能自動在客戶的開發環境中帶入不同的Redriver增益參數，透過收集增益後信號的結果，並配合群聯獨家研發的AI技術找出對應開發環境的最佳參數，不僅讓主機板開發者能輕易的使用此工具，更能協助開發者快速的調整找到適合自家主機板環境的最佳Redriver增益參數。