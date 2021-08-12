5G及遠距通訊商機挹注 矽格產能滿載接單到年底

IC測試大廠矽格（6257）為台灣無線射頻（RF）IC測試大廠，全球前十大IC設計公司有六家都是該公司客戶，今年以來受惠於5G相關晶片、網通晶片、射頻晶片、記憶體等測試需求暢旺，矽格今年以來稼動率幾乎維持滿載，同時，目前訂單能見度也已近年底，市場法人看好該公司下半年營運可望有優於上半年表現。

雖然近期終端市場傳出對5G手機需求有雜音，但市場法人表示，矽格的主要大客戶產品線相當多且分布也廣，除了手機AP之外，還有其他如網通、電源管理晶片等，因此在手訂單仍是呈現逐月向上趨勢。

市場法人也指出，目前除通訊產業的大客戶外，其餘客戶需求同樣強勁，部分客戶甚至以簽下長約、分攤機器費用等方式，確保獲取足夠產能。由於目前矽格產能利用率滿載，且訂單能見度已達今年底，為配合客戶後續規劃，矽格先前經董事會決議追加今年度資本支出，市場法人更進一步預估，矽格的測試機台可望由今年三月約1,600台提升至1,800台，新增產能也將成為矽格後續的營運成長動能。