樺漢與聯發科、威盛 三強聯手 搶食AIoT大餅

工業電腦大廠樺漢（6414）董事會決議通過私募國內第一次無擔保可轉換公司債相關事宜，完成15億元的募資案，引進聯發科、威盛長期合作的策略性投資夥伴，三強聯手搶攻規模逾4000億美元的智慧物聯網（AIoT）龐大商機。

樺漢指出，宣布攜手聯發科、威盛三強聯手合作，憑藉聯發科旗下芯片組已在智慧型手機領域取得高市9o 率，且為全球超過20億台設備提供動力，威盛擁有強大AI應用軟體與嵌入式作業系統之解決方案，樺漢已是全球多家包括谷歌、微軟、亞馬遜國際雲端服務的主要工業電腦供應商，且擁有涵蓋包括零售、金融、博奕、製造等產業市場的通路渠道，樺漢透過垂直式整合聯盟，助力樺漢旗下工業電腦產品設計開發的技術升級、開拓不同層級之客戶，加速5G、Wifi6 在嵌入式計算設備移動化的規劃，可從目前固定無線網通領域走入移動網路的世界，並以最大效益合作模式共創三贏。

樺漢董事會也通過第2季及上半年財報，第2季歸屬於母公司業主權益為3.01億元，每股純益 3.13元；上半年歸屬於母公司業主權益利為4.98億元，每股純益5.20元。