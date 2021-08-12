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愛普 宣布加入OpenCAPI聯盟

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

轉型為利基型記憶體矽智財（IP）的愛普（6531）今日宣布加入OpenCAPI聯盟，成為這個基於開放式協同加速處理器介面 （Coherent Accelerator Processor Interface）之開發社群的一員。

愛普加入OpenCAPI聯盟各成員的行列，將致力於和聯盟成員一齊合作來推動在高效能運算應用上的創新。參與OpenCAPI聯盟的成員們，將以OpenCAPI的「高效能協同匯流排標準（high-performance coherent bus standard）」為基礎來進行開發，此標準設計的初衷正是為了幫助產業界滿足快速成長的市場需求，尤其是在先進數據中心伺服器、記憶體、加速器、網通及存儲技術等方面。

利用OpenCAPI記憶體介面規格，開發者可以在記憶體與其他硬體加速器（例如FPGAs, GPUs或ASICs）間完成高頻寬的資料傳輸，使其在數據導向的運算功能上比傳統系統更有效率。

愛普表示，該公司的VHMTM技術，以在先進3D IC中實現前所未有的低功耗高記憶體頻寬為首要目標。客製化的VHMCubeTM產品將著重在以滿足人工智慧（AI）及網通等應用之系統單晶片，對於高頻寬及高容量近記憶體的需求。

愛普副總經理劉景宏表示，記憶體頻寬是先進硬體加速器升級中一個關鍵性的挑戰。愛普的VHMTM與OpenCAPI記憶體介面（OMI）匯流排標準的結合，可在高效能運算的應用場景中呈現出更優異的系統效能。非常高興受普能以貢獻者層級的會員身分加入OpenCAPI聯盟，並與業界其他領導者一起加速近記憶體計算（near-memory computing）的發展，開發出更多創新的解決方案。

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