力智擴大搶攻通訊、伺服器市場 有利營運成長

電源管理晶片今年大缺貨，華碩（2357）轉投資的電源管理晶片廠力智（6719）也積極搶市，法人指出，力智今年擴大在通訊市場的市占率，並切入伺服器領域，加上明年取得晶圓代工產能增加，有利於今、明兩年營運成長。

力智為興櫃電源管理晶片廠，日前已經公告上半年財報，累計營收有26.08億元，年成長五成，平均毛利率拉高到39.61% ，比去年同期多出近6個百分點。

由於營收和毛利率同步成長，力智上半年歸屬母公司淨利為4.38億元，年成長2.5倍，每股稅後純益5.67元。

力智成立於2005年12月間，華碩電腦和華誠創投持有股權超過三成，聯電（2303）旗下士鼎持有9.02%，普誠（6129）和晶技（3042）分別持有4.93%和2.14%。

法人指出，力智是台灣少數可以做到Vcore技術的電源管理晶片公司，和聯發科（2454）旗下立錡相同，並與繪圖處理器（GPU）大廠輝達（NVIDIA）有密切的合作關係。

法人指出，力智目前主要市場在PC、筆電和GPU相關，其餘為網通、伺服器和電池等，今年通訊領域部分應可成長，營收占比可望超過兩成，並順利切入伺服器和高速運算應用。

法人預估，力智毛利率已逼近四成，今年全年有機會賺進一個股本，明年獲得聯電、力積電的產能支持，營運應可進一步提升。