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精測股東會 每股配發12元現金股利

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

測試介面方案大廠中華精測（6510）今（12）日召開2021年股東常會，會中承認2020年度財務報告，去年度營業收入為42.08億元，較前一年度成長24.3% ; 毛利率54.2%，較前一年度增加1.1個百分點，受惠 5G 通訊應用已從基礎建設端發展至智慧型手機應用端，帶動其所需晶片測試需求，致年度營收創新高且毛利率上升，使每股盈餘增加至28.48元；經股東會通過盈餘分配案，每普通股將配發現金股利12元，優於過去連續三年每股配發10元的紀錄。

隨著半導體先進製程技術持續精進所需之測試需求，中華精測開發MEMS探針卡系列產品，並逐步導入AI智慧製造，為公司未來成長動能，奠定良好的基礎。2020年度除持續開發高階測試板，以滿足產業技術演進外，在探針卡部份，包括手機應用處理器、高效能運算晶片、網通晶片與射頻晶片等探針卡產品皆通過客戶驗證，並正式量產出貨，品質與服務均廣受國際大廠肯定，期待未來能提供客戶更完整之半導體測試解決方案。

在產品佈局上，中華精測這15年成功完成典範移轉。從一開始的IT用標準低層數的印刷電路板、再拓展高階多層IC測試板、晶圓測試板等市場 ; 自2016年啟動「石中劍計畫」，正式跨入半導體先進MEMS探針卡領域，憑藉著厚實的材料、藥水、設備之研發、自製能力，成功推動全球半導體測試介面的技術演進，於2020年在科技業的國際舞台上大放異彩。

展望2021年， 因應環境的多變、市場的需求，身處半導體產業的中小型企業的經營挑戰日趨嚴峻，中華精測今年度的產銷策略有四大方針 : 1、提升現有客戶新應用佔比，同時聚焦開發具潛力新客戶 ; 2、將掌握美中科技戰的趨勢變化，積極全球佈局與彈性調整產能部署 ; 3、強化全球技術行銷能力，全力推廣自有技術 ; 4、完善各應用領域所需之探針針款，矢志成為全方位探針卡供應商。

中華精測營運成長快速，原有廠房及營運研發總部預計於2023年滿載，因應半導體探針卡、智慧製造新事業之產能擴充需求，遂於2021年初經董事會通過購置第三座製造廠之預建地，預計於2024年啟用，屆時將匯聚更多人才，為桃園地區注入更先進的產業技術並提供更多的就業機會，成為桃園半導體產業鏈的新地標。

中華精測 半導體

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