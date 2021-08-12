缺料… 康舒營運目標有壓

針對今年營運展望，康舒新任董事長許介立昨（11）日表示，今年不是擔心訂單，而是擔心缺料及運送的問題，不只康舒缺料，連下游客戶的成品都缺料，以致於無法運出來，他坦言，今年康舒全年仍會比去年成長，但公司去年底在集團旺年會中許下的「今年業績年增二成」的目標，可能不如預期，無法達標。

康舒今年前七月營收116.2億元，年減1.25%。昨天康舒股東會有小股東問及毛利率的問題，許介立回應，今年以來每個月的訂單量都比出貨高，但實際營運卻不如預期，主要就是缺料問題嚴重，必須用更高的價格去買，尤其近期馬來西亞封城，部分IC件更吃緊。

談及未來與集團之間資源相互整合，許介立謙稱，「我的老闆很多」，這次缺料，因仁寶採購規模大、議價能力高，翁總（仁寶總經理翁宗斌）就幫忙很多，金寶的陳總（陳威昌）過去也帶領我負責戴爾的案子，過去集團各公司兄弟爬山，各自努力，未來思考如何集結集團資源整合效益，向客戶主動提供全方位解決方案（total solution）。