樺漢與聯發科、威盛三強聯手 搶攻全球AIoT市場

工業電腦大廠樺漢科技（6414） 今（11）日董事會決議通過私募國內第一次無擔保可轉換公司債相關事宜，完成新台幣15億元的募資案，引進聯發科（2454）、威盛長期合作之策略性投資夥伴，助力提升樺漢整體競爭力，並可發揮雲軟硬智慧平台IPC (Innovation Platform Connecting)整體綜效的業務開拓空間，全力搶攻全球AIoT市場規模逾美金4千億元的龐大商機。

樺漢指出，今日宣布攜手聯發科、威盛（2388）三強聯手合作，憑藉聯發科旗下芯片組已在智慧型手機領域取得高市佔率，且為全球超過20億台設備提供動力，威盛擁有強大AI應用軟體與嵌入式作業系統之解決方案，而樺漢已是全球多家包括Google、Microsoft、Amazon國際雲端服務的主要工業電腦供應商，且擁有涵蓋包括零售、金融、博奕、製造等產業市場的通路渠道，樺漢透過垂直式整合聯盟，助力樺漢旗下工業電腦產品設計開發的技術升級、開拓不同層級之客戶，加速5G、Wifi6 在嵌入式計算設備移動化的規劃，有望從目前固定無線網通領域走入移動網路的世界，並以最大效益合作模式共創三贏，齊步推進樺漢與聯發科、威盛在全球AIoT市場占有率之提升，共同邁向科技新未來。