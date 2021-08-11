中磊總座王煒：運費價格有點脫序

網通廠中磊（5388）今天舉行法說會，網通產業今年面臨零組件跟運費漲價，吃掉不少獲利空間，中磊總經理王煒在法說會上指出，運費價格有點脫序，一個櫃漲了四、五倍，等於每個產品運費成本多了1美元。

每個網通產品運費成本多1美元，到底有多誇張，讓法人來算給你看。法人估算，網通終端銷售價格約為50美元來計算，網通廠毛利率約為15%，出貨成本約為42.5美元，網通廠商每個產品獲利空間僅7.5美元，但運費漲價後，每個產品運費成本墊高高1美元，吃掉不少獲利空間。

除了瘋狂的運價，零組件缺貨跟漲價也造成科技業不小壓力，目前除無線網路跟通訊主晶片缺貨，電源IC缺貨也相當嚴重，而影響最大的還是長短料問題，現在有10億元左右的營業額只因為缺一顆料或兩顆料，而無法出貨，且多數為品類繁瑣客製化的料件，有效解決料件短缺讓業績更能呈現接單表現。

王煒，零組件價格現在還在漲，但應該不會是第2季瘋狂漲價的狀況，但價格會維持高原期，將與客戶協商反映價格，對毛利率影響應該已經到一個水準了。