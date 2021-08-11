亞太5G開台倒數 與愛立信打造台灣首個5G共頻共網

亞太電信（3682）今天宣布與愛立信共創5G網路新頁，全台第一個5G共頻共網服務將於近期正式商轉。這也代表亞太電信去年宣布與遠傳（4904）策略結盟，合作5G共頻共網後，歷經主管機關NCC及公平會通過，亞太電信的5G開台及5G服務開賣計畫也已經進入最後倒數階段。

亞太電信表示，今年初宣布與愛立信合作，共同展開全台第一個非獨立架構5G共頻共網部署工作。這項合作讓電信商能共享網路建設、降低5G網路建置成本與能源消耗，快速提升全國5G網路覆蓋率。即便新冠疫情對整體產業與網路部署工作帶來嚴峻挑戰，雙方團隊仍在短短6個月內完成網路整合與升級，在一年內服務正式上線，創下台灣共頻共網里程碑。

亞太電信與遠傳電信進行3.5GHz頻段5G網路的共頻共網合作，在3.5 GHz中頻段共享頻寬與基礎網路建設，擴大提供5G服務。愛立信不僅協助亞太電信升級4G 網路，並整合3.5GHz頻譜中的共頻共網的網路架構，快速部署5G 非獨立組網(NSA)，加速5G網路普及度。

亞太電信強調。全台首個5G共頻共網使亞太電信具備三大優勢， 第一，有效利用頻譜資源、減少重複投資，進而降低網路建置成本。第二，以更快、更集中的方式協助布建5G網路，擴大亞太電信5G網路的覆蓋與可用性，強化消費者體驗。第三，有效共享頻譜資源，能減少5G部署所耗費的電力，達成通訊產業永續發展的目標。共頻共網的創新模式，可望加快台灣整體5G基礎建設速度，推出更多元的產業應用。

愛立信表示，透過領先全球的無線接入網(RAN)解決方案，協助亞太電信進行4G網路的現代化升級與改造，並提供其靈活且高效的網路建置方式，實現台灣共頻共網首例。該解決方案包含5G NR的愛立信無線系統(Ericsson Radio System)、愛立信網路管理方案(Ericsson Network Manager)，以及營運(OSS)與業務支援系統(BSS)的遷移與升級服務。愛立信藉由領先業界的解決方案，協助亞太電信在4G與5G網路之間實現動態運行，發揮行動網路最大效益。其中，網路管理方案能協助電信商以端到端的方式，安全且靈活地管理RAN、傳輸網路和核心網路，以帶給終端用戶最佳的5G網路體驗。

亞太電信總經理黃南仁表示，亞太電信與愛立信合作，歷經半年時間，快速完成台灣首個5G共頻共網的網路佈署。亞太電信在5G之3.5GHz共頻共網架構下，提供用戶80MHz大頻寬的5G高速上網服務，帶給消費者更優質的5G體驗。未來將全力衝刺5G市場，透過完整的頻譜資源和優質網路，結盟策略夥伴，運用多年累積垂直場域整合經驗，多角化布局個人、家庭和企業與政府市場，加速推展智慧生活，蓬勃5G生態系發展。

愛立信總經理藍尚立表示，攜手亞太電信，快速完成全台第一個5G非獨立組網共頻共網的網路部署，共同創下台灣共頻共網的里程碑。共頻共網能夠不僅能將網路建置效益最大化，減少能耗推動產業永續目標，也能快速提升5G網路覆蓋率，向更多用戶提供新世代的5G網路。愛立信將持續透過嶄新且靈活的網路部署方式，協助夥伴電信商在整合網路架構的同時，保有各自獨立的營運管理能力。我們將繼續透過前瞻的網路技術支持，協助推動台灣5G發展，並為用戶帶來更好的5G體驗。