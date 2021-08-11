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台積電為何能成功崛起？ 他曝功勞榜全因「這6個字」

聯合新聞網 / 綜合報導
全球晶圓代工龍頭台積電，有網友列出功勞榜，認為其成功過程全賴「天時地利人和」。路透社
全球晶圓代工龍頭台積電，有網友列出功勞榜，認為其成功過程全賴「天時地利人和」。路透社

身為全球晶圓代工龍頭的台積電，可說是台股的「護國神山」，而台積電如何從台灣出發、成為全球性的公司，有人說是當時政府傾力扶植張忠謀才成功，不過有網友列出「台積電成功的功勞排行榜」，他直指「完全是天時地利人和」。

創立於1986年的台積電，一路走來也不是非常順遂，甚至被王永慶認為是沒有前途的公司，早早以每股17.6元出清手中股票。時至今日，台積電卻成為全球晶圓代工龍頭，還被封為台股「護國神山」，而台積電的崛起有人歸功於政府大力扶持張忠謀，不過有網友在PTT貼文，他認為不應將台積電的成功歸於單一原因。

這名網友列出「台積電成功的功勞排行榜」：

1.肖克利與矽谷八叛徒，創造了積體電路產業

2.美國高等教育，為積體電路不斷縮小供應了理論基礎與大量人才

3.德州儀器培養張忠謀幾十年，讓他成為財務工程、領導管理、市場學、技術專業的全才

4.SONY、戴爾、IBM等公司，為半導體的應用不斷研發新產品，創造出廣大的需求市場

5.英特爾，人為創造了摩爾定律，領導半導體產業不斷擴大

6.張忠謀的先見之明與行動力

7.東亞廉價的勞動力、奮進精神、以及一定程度的數理工教育基礎

8.台灣基礎建設的完成

9.技術官僚勤於奔走整合資源，連接海外民間技術專家

原PO認為，如果沒有前面5點奠定矽谷、半導體產業、高科技人才，台積電即使有政府大力扶持也不會成為如今的「護國神山」，對於台積電的崛起他直言「完全是天時地利人和」。

「台積電成功的功勞排行榜」曝光後引起許多網友討論，「天時地利人和都有，全歸在一點上也不對，但是當時政府確實做對了事」、「任何巨大的成功都是天時地利人和啦」、「想想台積電和聯電差別，就是有沒有張忠謀的差別」；此外，也有人提醒原PO不能漏掉當初砸錢投資的飛利浦，「GG如果要建個紀念碑，飛利浦一定是寫在最上面那一個」、「飛利浦當年投資台GG，也是因為有台灣人羅益強在裡面」。

台積電 PTT 張忠謀 半導體

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