台積電為何能成功崛起？ 他曝功勞榜全因「這6個字」

身為全球晶圓代工龍頭的台積電，可說是台股的「護國神山」，而台積電如何從台灣出發、成為全球性的公司，有人說是當時政府傾力扶植張忠謀才成功，不過有網友列出「台積電成功的功勞排行榜」，他直指「完全是天時地利人和」。

創立於1986年的台積電，一路走來也不是非常順遂，甚至被王永慶認為是沒有前途的公司，早早以每股17.6元出清手中股票。時至今日，台積電卻成為全球晶圓代工龍頭，還被封為台股「護國神山」，而台積電的崛起有人歸功於政府大力扶持張忠謀，不過有網友在PTT貼文，他認為不應將台積電的成功歸於單一原因。

這名網友列出「台積電成功的功勞排行榜」：

原PO認為，如果沒有前面5點奠定矽谷、半導體產業、高科技人才，台積電即使有政府大力扶持也不會成為如今的「護國神山」，對於台積電的崛起他直言「完全是天時地利人和」。

「台積電成功的功勞排行榜」曝光後引起許多網友討論，「天時地利人和都有，全歸在一點上也不對，但是當時政府確實做對了事」、「任何巨大的成功都是天時地利人和啦」、「想想台積電和聯電差別，就是有沒有張忠謀的差別」；此外，也有人提醒原PO不能漏掉當初砸錢投資的飛利浦，「GG如果要建個紀念碑，飛利浦一定是寫在最上面那一個」、「飛利浦當年投資台GG，也是因為有台灣人羅益強在裡面」。