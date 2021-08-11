威盛、威鋒連袂參與樺漢私募 威盛：屬策略性投資
威盛（2388）及旗下USB控制晶片設計公司威鋒（6756）今（11）日聯袂公告參與認購工業電腦廠樺漢（6414）私募公司債，分別認購2億元和1億元。
威盛表示，參與樺漢私募為策略性投資，不排除未來合作空間，但暫時沒有具體合作計畫。威盛和樺漢之間目前也不是供應商和客戶關係。
樺漢甫於本月3日召開股東會，會中通過辦理上限15億元的私募可轉債，當時，該公司董事長朱復銓曾表示，將藉此引進策略夥伴，並已跟數個國際知名大咖企業在接洽，加速雲軟硬整合智慧平台的發展策略，威盛和威鋒今日即公告參與其私募案。
據威盛公告，將認購樺漢國內第一次私募無擔保轉換公司債，交易單位數量為2,000張，交易總金額為2億元；威鋒則是認購1,000張，交易總金額1億元。
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