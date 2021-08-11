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愛普科技加入OpenCAPI聯盟 為IoT提供新解決方案

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

愛普科技（6531）以創新的DRAM及IP產品，為物聯網（IoT）產品及高效能運算（High Performance Computing）等新應用提供解決方案；作為客製化記憶體IC設計廠商，愛普科技今（11）日宣布加入OpenCAPI聯盟，成為這個基於開放式協同加速處理器介面（Coherent Accelerator Processor Interface）之開發社群的一員。

愛普科技表示，該公司加入OpenCAPI聯盟各成員的行列，將致力於和聯盟成員一齊合作來推動在高效能運算應用上的創新。參與OpenCAPI聯盟之成員們，將以OpenCAPI的「高效能協同匯流排標準（high-performance coherent bus standard）」為基礎來進行開發，而此標準設計的初衷正是為了幫助產業界滿足快速成長的市場需求，尤其是在先進數據中心伺服器、記憶體、加速器、網通及存儲技術等方面。

利用OpenCAPI記憶體介面（OpenCAPI Memory Interface, OMI）規格，開發者可以在記憶體與其他硬體加速器（例如FPGAs, GPUs或ASICs）間完成高頻寬的資料傳輸，使其在數據導向的運算功能上比傳統系統更有效率。

愛普科技的Very High-bandwidth Memory (VHMTM)技術以在先進3DIC中實現前所未有的低功耗高記憶體頻寬為首要目標。客製化的VHMCubeTM產品將著重在以滿足人工智慧（AI）及網通（networking）等應用之系統單晶片，對於高頻寬及高容量近記憶體（near memory）的需求。

記憶體 網通

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