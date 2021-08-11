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聯發科技5G行動晶片天璣系列家族 再添新成員

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導

國內IC設計龍頭聯發科（2454）今（11）日對外宣布，天璣系列5G行動晶片將推出兩款新品，分別是「天璣920」和「天璣810」，終端產品將於本季上市。

聯發科強調，這兩款5G行動晶片將為終端裝置帶來強勁的性能、出色的影像和智慧顯示技術，為5G智慧手機使用者帶來非凡的行動體驗。

「天璣920」採用高能效6奈米製程，擁有強悍性能和低功耗表現，與天璣900相比提升遊戲性能9%，支援智慧顯示技術和硬體級的4K HDR影像技術，打造5G高端智慧型手機的卓越新體驗。

「天璣810」也採用了6奈米製程，CPU搭載主頻為2.4GHz的Arm Cortex-A76大核，支持先進的拍照特性，包括與虹軟科技（ArcSoft）合作的AI-Color技術，以及在低光源環境下的降噪技術。

聯發科副總經理暨無線通訊事業部總經理徐敬全表示，天璣系列5G行動晶片將會持續豐富產品組合，該公司以創新產品讓行動裝置在主流市場中更具競爭力，帶來更好的使用者體驗。

徐敬全指出，聯發科最新推出的天璣晶片可以提供智慧5G手機強勁性能、智慧顯示和出色的影像體驗，也為使用者提供先進的5G技術和功能。

5G 4G 聯發科

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