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集邦估Q3旺季需求 將帶動Server DRAM漲幅達5~10%

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

根據TrendForce（集邦科技）調查顯示，第三季server DRAM合約價在買賣雙方的議定上明顯難以取得共識，使得合約市場價格較以往來的混亂，且由於DRAM產業屬寡占格局，目前供應商仍有相當程度的議價能力，預期第三季server DRAM報價仍能較上一季度上揚5~10%，然而在合約價未議定的前提下，成交量非常有限。

TrendForce表示，觀察7月價格走勢，主流模組32GB RDIMM報價雖月增5~7%，但呈現有價無市的窘態，意即該產品的銷售位元於本季將部分呈現衰退。雖然在高容量模組64GB RDIMM的需求因新平台布建而有所提升，但整體整機的server DRAM使用量（content per unit）則未有明顯增加，反而呈現一條64GB抵兩條32GB的交替潮，並非如原廠預期的一對一轉換，此現象也導致64GB RDIMM七月報價則更為分歧，月漲幅達5~7%，部分成交價甚至低於上述範圍。

TrendForce分析，買賣雙方對server DRAM價格難以產生共識的關鍵，可歸因於DRAM原廠普遍認為第三季為伺服器旺季，加上平台轉換需求帶動，皆將增加server DRAM使用量，促使原廠提前將產能調整至server DRAM，以滿足供貨達成率。儘管供給量雖較前兩季顯著提升，但由於資料中心業者擔憂疫情造成供應鏈出現斷料之情形，故今年上半年已經進行超額備貨的策略，導致庫存水位提高，需要時間去化庫存。

整體而言，需求端的採購態度較今年上半年已經明顯轉變，隨著伺服器與PC等諸多應用需求逐漸走弱，整體DRAM市場將逐漸進入供過於求的態勢。由於DRAM產業屬寡占格局，目前供應商仍有相當程度的議價能力，預期第三季server DRAM報價仍能較上一季度上揚5~10%，然而在合約價未議定的前提下，成交量非常有限，對於第四季的價格走勢更增添許多不明確的因素。

DRAM 4G

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