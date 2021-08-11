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奪近五成市佔 華碩ROG西風之神躍居輕薄筆電銷售龍頭

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

PC品牌廠華碩（2357）旗下ROG玩家共和國電競筆電全球銷售勢如破竹，年初至今總體成長54.2%，北美地區市佔率位居第一，西歐、亞太不遑多讓，皆榮登排行之冠。尤其ROG Zephyrus西風之神系列，獨特設計風格創造輕薄與絕佳性能，備受消費者肯定，更於輕薄電競筆電類別中稱霸全球，市佔率高達46.2%。

ROG Zephyrus系列擁有多元機種，包括：機身外殼內建首創ROG動態編程LED顯示器(AniMe Matrix™) 的Zephyrus G14，不僅讓玩家展現個人態度，亦兼具強大多工處理效能。

還有透過內建雙螢幕延伸遊戲視界的Zephyrus Duo 15，和將螢幕長寬比放大至16:10、配備100% DCI-P3專業級廣色域的Zephyrus M16，搭配幾近無邊框設計，提升屏佔比，為玩家打造沉浸感十足的娛樂饗宴。

ROG玩家共和國秉持一貫創新精神，將於台北時間 8月18日晚上9點發表與Alan Walker的最新合作，再度為玩家獻上極致體驗。

電競筆電 ROG

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