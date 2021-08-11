康舒正式世代交棒！許勝雄獨子許介立擔任董事長

金仁寶集團電源廠康舒（6282）今（11）日股東會會進行董事改選，董事會成員有所更新也加入了不少業界的翹楚，現任董事長許勝雄經新任董事會推舉為榮譽董事長，以感謝及表彰許董事長多年來對康舒的卓越貢獻，新任董事長為許介立，也繼續兼任總經理，擔負康舒科技未來營運及成長的領航者角色，這也代表康舒科技進入下一階段的世代交替與成長蛻變的新里程。

許勝雄自民國85年金寶電子（2312）投資康舒科技，加入金仁寶集團陣容後，於85年10月起即擔任康舒科技董事長。25年以來，許董事長帶領康舒突破各種環境及營運上的考驗，擴展經營版圖，成為全球前十大之電源供應器大廠；近年來更力推康舒進入太陽能發電、智慧電網及綠能相關產業，以實際具體行動展現對抗氣候變遷的決心，攜手產業價值鏈發展低碳經濟，為國家及產業提供卓越貢獻。

許勝雄持續推動康舒深耕台灣，擴增在地產能，回饋鄉里，今年底將完成「金蛋計畫」新廠，並已啟動「風華再現」的第二階段在台投資擴廠計畫。

康舒表示，在許介立接任董事長暨總經理，亦將秉持深耕台灣及智慧綠能發展的信念，繼續完成相關計劃與專案，相信在許介立「溫度、態度、氣度、積極度」四度行動的新領導方針帶領下，亦將以其強盛的戰鬥力，帶領康舒科技的電源及綠能產業攻向新的蛻變，邁向新的高峰。