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京元電稼動率回升 第三季營運具成長動能

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

封測大廠京元電（2449）今年第二季業績因6月外籍移工群聚感染，使得產線出現短期降載，也影響第二季業績表現，不過，進入下半年之後，該公司不僅營運恢復正常，甫公布的7月合併營收再創單月營收的歷史新高，市場法人看好該公司第三季業績將具成長動能。

京元電第二季合併營收75.97億元，季減0.44％、年減0.8％，為歷史第3高。毛利率26.81％，低於首季的29.07％，第二季稅後淨利8.64億元，也較上季減少24.55％、年減20.39％，第二季每股稅後純益為0.7元。

京元電第二季業績較上季下滑，主要由於6月時，外籍移工群聚染疫事件造成6月產線短期降載，也使得該公司6月的稼動率下滑，導致該公司第二季毛利率及業績出現衰退，此外，新台幣匯率強升也是影響獲利表現因素。

不過，該公司7月以來，營運已恢復正常，該公司甫公布的7月營收不僅回到原有水準，更一舉創下單月營收的歷史新高，該公司7月營收達到29.57億元，已逼近30億元關卡，較上月大增近五成，月增率達到49.47%。

在稼動率回升、單月營收重回創高表現下，市場法人也看好該公司後市營運將具成長動能。主要由於京元電受惠半導體需求暢旺，該公司主要客戶營收均見雙位數成長，預計後市5G毫米波（mmWave）頻段手機推出，晶片測試時間增加、且測試精密度提升，京元電購置更高階測試平台，有助帶動測試單價增加，也將有利京元電今年下半年營運成長。

營收 京元電

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